2021/09/23 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلقت وزارة العدل حملة محو الأميَّة وإكمال الدراسة المتوسطة والدراسات العليا للنزلاء المؤهلين دراسياً وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي في حديث صحفي، إنَّ “الوزارة أطلقت برنامج الدراسة للسجناء المتمثل بمحو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تفتح باب التقديم للدراسات العليا للنزلاء المركز الخبري الوطني.

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