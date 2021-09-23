2021/09/23 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة العدل حملة محو الأمية وإكمال الدراسة المتوسطة والدراسات العليا للنزلاء المؤهلين دراسيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح تابعه NRT عربية (23 ايلول 2021)، إن "الوزارة أطلقت برنامج الدراسة للسجناء المتمثل بمحو الأمية والدراسة المتوسطة والدراسات العليا للمؤهلين، وقد حصل أحد السجناء على إجازة لتحضير شهادة الدكتوراه داخل سجن الناصرية".

وأضاف أن "في العراق ما يقارب 20 سجناً وتسعى الوزارة إلى تأهيل السجون وتأهيل السجين نفسياً"، مؤكداً أن "قلة التخصيصات في الموازنة جعلت خطوات الوزارة بطيئة، ولكنها رغم ذلك تسير وفق ما مخطط له".

وأوضح أن "وزارة العدل بدأت الخطوة الاولى بالبناء في بغداد ومحافظة الكوت وتأهيل وتوسيع سجن الناصرية الخفيف والثقيل وسجن البصرة أيضاً".

وبين أن "الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني الدولية، فضلاً عن رغبة وزير العدل بتأهيل السجون من ناحية الحجم ونشر برامج توعوية للنزيل وغيرها".

ونوه بأن "الطاقة الاستيعابية للسجون قليلة، أما الاعداد فتصل إلى أكثر من 50 الف سجين في مختلف محافظات العراق وهم مقسمون حسب أحكامهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل العراقية تقدم خدمة جديدة للسجناء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل العراقية تقدم خدمة جديدة للسجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).