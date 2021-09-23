السمك يلمس اللسان أولًا..كيف تتناول السوشي مثل ياباني محترف؟

2021/09/23 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظريًا، يُعتبر تناول السوشي ببساطة أمرًا ممتعًا، كيفما قرّرت ذلك: وقوفًا أم جلوسًا، بيديك أم مستخدمًا عيدان الأكل، مغمّسًا بصلصة الصويا أو مع الوسابي، أو تبتلعه بقضمة واحدة أو أكثر.

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