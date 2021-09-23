المغربي حكيمي ينقذ باريس والمدرب يكشف عنه حكاية

2021/09/23 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل أشرف حكيمي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ باريس سان جيرمان من التعثر أمام مضيفه ميتز متذيل الترتيب 2-1 الأربعاء، ضمن الجولة السابعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل الثنائية الباريسية، أشرف حكيمي في الدقيقتين 5 و(90+5)، بينما أحرز بوبكر كوياتي، هدف ميتز في الدقيقة 39.ورفع سان جيرمان رصيده إلى 21 […]

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