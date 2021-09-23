دراسة حديثة: كورونا أصبح اكثر انتشارا بالهواء

2021/09/23 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهوية الأفضل والأقنعة الضيقة بالإضافة إلى التطعيم، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المتزايدة.

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