2021/09/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت شرطة بغداد، الخميس، بإلقاء القبض على إرهابية تخطف الأطفال في العاصمة.وذكرت الشرطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “بعد توافر معلومات دقيقة عن وجود متهمة مطلوبة وفق احكام المادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمة بالإرهاب وخطف الأطفال ببغداد المركز الخبري الوطني.

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