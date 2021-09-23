تعرف على الطرق المغلقة في بغداد أثناء زيارة الأربعين

2021/09/23 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن الطرق المغلقة في العاصمة بغداد أثناء زيارة اربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تمت المباشرة بتطبيق الخطة الفعلية الخاصة بالاربعينية في قلب بغداد واغلاق خط مسير الزوار وتحويل السايد الثاني ذهاب واياب للعجلات".

وأضاف، أنه "تم اغلاق الطريق القادم من ام الطبول والمطار باتجاه سريع البياع باتجاه مفرق الدورة وصولا الى طريق علوة الرشيد باتجاه بابل".

وأمس الاربعاء، افاد مصدر امني بدخول خطة زيارة الاربعينية، في العاصمة بغداد حيز التنفيذ.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق التي يسلكها الزائرون في العاصمة بغداد ضمن الخطة الأمنية المعدة".

وأضاف انه "تم قطع الطريق المؤدي من مطار بغداد الى البياع والمحمودية استعدادا لسير الزوار المتجهين الى كربلاء".

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