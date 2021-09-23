متهمة بالإرهاب وخطف الأطفال.. شرطة بغداد تفصل بعملية القبض على إرهابية

2021/09/23 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن تمكنها من القبض على متهمة بالارهاب وبقضايا خطف أطفال.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "بعد توافر معلومات دقيقة عن وجود متهمة مطلوبة وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومطلوبة ايضا وفق عدة جرائم تتعلق بخطف الاطفال ومنها جريمة خطف طفلة منذ العام ٢٠١٣، وجّه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير قسم شرطة الاعظمية لالقاء القبض على المتهمة".وأضافت ان "فريق العمل تمكن من تحديد مكان تواجدها وتم تنفيذ امر القبض والتحري الصادر من القضاء بحقها حيث تم اقتيادها الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها اصوليا وفق القانون".

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