2021/09/23 | 09:47 - المصدر: يس عراق

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: حرارة اربعينية في 8 محافظات.. وبغداد تعود لنطاق الدرجات الثلاثينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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