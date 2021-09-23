2021/09/23 | 09:47 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: حرارة اربعينية في 8 محافظات.. وبغداد تعود لنطاق الدرجات الثلاثينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: حرارة اربعينية في 8 محافظات.. وبغداد تعود لنطاق الدرجات الثلاثينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغراف: حرارة اربعينية في 8 محافظات.. وبغداد تعود لنطاق الدرجات الثلاثينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).