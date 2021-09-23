2021/09/23 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صالح لعبد اللهيان: امن العراق وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:02

واع/

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