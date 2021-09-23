ثلاثة ملايين بطاقة بايومترية لم تستلم من الناخبين لغاية الان

2021/09/23 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من ثلاث ملايين بطاقة ناخبين بايومترية لازالت موجود ة في مراكز تسجيل المفوضية.

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