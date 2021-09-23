2021/09/23 | 10:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تشيد بـ"جهود العراق لتخفيف توترات المنطقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/23 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تشيد بـ"جهود العراق لتخفيف توترات المنطقة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تشيد بـ"جهود العراق لتخفيف توترات المنطقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).