الرئيس صالح يلتقي غوتيريش في مقر الامم المتحدة

2021/09/23 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، أمين عام الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن الرئيس برهم صالح التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على … Readmore

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