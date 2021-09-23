2021/09/23 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت مديرية بيئة المثنى، الخميس، بضرورة ضم هور الصليبيات الى شبكة المحميات الطبيعية او الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع الاحيائي، مؤكدة سيطرتها على عمليات الصيد الجائر التي كانت تجري فيه.وقال المدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تطالب بضم هور الصليبيات إلى شبكة المحميات الطبيعية المركز الخبري الوطني.

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