2021/09/23 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تحدد الطرق المقطوعة في بغداد

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