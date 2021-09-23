انخفاض جديد.. أسعار صرف الدولار في بورصة العراق

2021/09/23 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض بغداد اليوم، الخميس، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة العراق.

وافتتحت البورصة على انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 147.500 د.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 146.500 د.

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