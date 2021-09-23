الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مجدداً حول المجاعة في اليمن

2021/09/23 | 10:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة من أن 16 مليون شخص في اليمن "يسيرون نحو المجاعة"، مشيرا إلى إن الحصص الغذائية للملايين سيتم تخفيضها في أكتوبر ما لم يصل تمويل جديد.

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وقال ديفيد بيزلي في اجتماع رفيع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، إن الولايات المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومانحين آخرين تدخلوا عندما كانت أموال برنامج الأغذية العالمي تنفذ في وقت سابق من هذا العام و"بسبب ذلك لقد تجنبنا مجاعة وكارثة".

وتابع أن أموال برنامج الأغذية العالمي بدأت تنفد مرة أخرى، وبدون توفير تمويل جديد سيتم إجراء تخفيضات جديدة في الحصص الغذائية لـ3.2 مليون شخص في أكتوبر و5 ملايين بحلول ديسمبر.

وفي مؤتمر افتراضي لإعلان التبرعات استضافته السويد وسويسرا في الأول من مارس، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم 3.85 مليار دولار لليمن هذا العام.



لكن المانحين تعهدوا بأقل من نصف المبلغ، 1.7 مليار دولار، وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بأنه "مخيب للآمال".



وفي الأشهر الستة الماضية، ارتفع المجموع إلى ما يزيد قليلا عن نصف المبلغ المطلوب.

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