بوريل يبلغ إيران بقلق أوروبا من برنامجها النووي

2021/09/23 | 10:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإعراب عن القلق من المسار العام للبرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال لقائه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

ووفق مذكرة صدرت الأربعاء في بروكسل غداة اللقاء، شدد بوريل على “ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وشدد المسؤول الأوروبي، على “الأهمية الكبرى لاستئناف سريع لمحادثات فيينا” من أجل “التنفيذ الكامل” لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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