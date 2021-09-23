استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية ليلامس 76 دولاراً مدعومة بنمو الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام الامريكي

2021/09/23 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل مكاسبها القوية خلال الليل مع نمو الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام مع استمرار تعثر الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي بعد إعصارين.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة … Readmore

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