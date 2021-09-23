القبض على متهمة بالإرهاب وخطف الأطفال في بغداد

2021/09/23 | 10:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة الداخلية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن شرطة بغداد من إلقاء القبض على متهمة بالإرهاب وبقضايا خطف أطفال.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد توافر معلومات دقيقة عن وجود متهمة مطلوبة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ومطلوبة أيضًا وفق عدة جرائم تتعلق بخطف الأطفال ومنها جريمة خطف طفلة منذ العام 2013، وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير قسم شرطة الأعظمية لإلقاء القبض على المتهمة".

وأضاف البيان أن "فريق العمل تمكن من تحديد مكان تواجدها وتم تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر من القضاء بحقها حيث تم اقتيادها إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها أصوليًا وفق القانون".

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