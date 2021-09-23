الطرق التي قطعت اليوم في بغداد

2021/09/23 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء المقدسة.وذكر اعلام المرور في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “قطع جانب واحد من الطريق الذي […]

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