شاهد رد فعل جنود أمريكيين عندما رصدوا سيارة عالقة وسط الفيضانات

2021/09/23 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على موقع تيك توك هذا على نطاق واسع يظهر جنودًا من مشاة البحرية الأمريكية وهم يسيرون باتجاه مركبة عالقة على جانب طريق غمرته المياه في مدينة واشنطن العاصمة.

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