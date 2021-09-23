مرشح بايدن كسفير لإسرائيل يوضح موقفه من القدس كعاصمة والجولان

2021/09/23 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح توماس نيدز، مرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنصب سفير أمريكا الجديد في إسرائيل، موقفه من أن القدس عاصمة لإسرائيل.

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