2021/09/23 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة العميد حيدر كريم، في تصريح صحفي، إن “الخطة المرورية الخاصة بالزائرين المتوجهين الى كربلاء دخلت حيز التنفيذ”، مشيراً إلى إنه “تمَّ قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط الراشدية مروراً […]

ظهرت المقالة ‏المرور تعلن قطع جانب واحد لعدد من طرق سير الزائرين في بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏المرور تعلن قطع جانب واحد لعدد من طرق سير الزائرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏المرور تعلن قطع جانب واحد لعدد من طرق سير الزائرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).