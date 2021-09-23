2021/09/23 | 10:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الخميس 23 سبتمبر 2021 | 10:30 صباحاً

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انتخابات العراق..



3 ملايين بطاقة بيومترية لم تستلم من الناخبين لغاية الان

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة بيومترية غير مستلمة من قبل الناخبين لغاية الان.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني ان هذه البطاقات مازالت موجودة في مراكز تسجيل المفوضية البالغ عددها 1079 مركزاً، والمنتشرة في عموم مناطق العراق، مشيراً الى ان هذا العدد من البطاقات كبير جدا في حين لم يتبق سوى عشرين يوماً للتصويت في العاشر من تشرين الثاني المقبل.

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