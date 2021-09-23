وزير النفط لوكالة بلومبيرغ: العراق مستعد لضخ المزيد من الخام إذا استدعى الأمر

2021/09/23 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ارتفاع الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي تجبر المستهلكين على البحث عن أنواع بديلة من الوقود.

وأشار عبد الجبار في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الى ان العراق مستعد لضخ المزيد من الخام إذا كانت الزيادة في الاستهلاك تستدعي ذلك.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بنسبة اثنين ونصف في المئة فيما انخفض مخزون الخام للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي أربع مئة وأربعة عشر مليون برميل، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

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