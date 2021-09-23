مباحثات سرية بين أميركا وإسرائيل حول (الخطة ب) للنووي الإيراني

2021/09/23 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

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ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا محادثات سرية حول إيران الأسبوع الماضي لمناقشة الخطة (ب) المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية.

وبحسب الموقع فإن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا.



لكن متحدث باسم البيت الأبيض للموقع أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.

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