إسرائيل دولة عادية - ناجح شاهين

2021/09/23 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناجح_شاهين إسرائيل دولة عادية ولن تعيد لنا شبراً من الأرضنعم إسرائيل دولة عادية تماماً لا تختلف عن أية دولة أخرى.



ليست إسرائيل شيطاناً أسود عيونه حمر وقرونه طويلة.



إنها محض الدولة كما ينبغي لها أن تكون.



ومن يريد لإسرائيل أن تتحول إلى ملاك يوزع الهبات والهدايا والحلوى على الأطفال والمحتاجين، لا يدرك شيئاً عن كنه الدولة منذ ولادتها قبل آلاف السنين في مصر والعراق وحتى دولة جنوب السودان البائسة.



ما ا ......





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