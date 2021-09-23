2021/09/23 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لا توجد في العقود الماضية للقرن الماضي هكذا عنف وانفلات السلاح بين العشائر والمواطنين إلا نادراً يستعمل أثناء صراعهم وخلافاتهم إلا أن هذه الظاهرة وجدت بعد عام/ 2003 عندما احتلت الولايات المتحدة العراق في 9/4/2003 وتعيين بول بريمر حاكماً مدنياً عاماً على العراق وبدوافع من السياسيين العراقيين قرر حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي الذين تركوا مقراتهم ووحداتهم ومراكزهم ومذاخر الأسلحة التي أصبحت سائب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة انفلات السلاح في العراق - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة انفلات السلاح في العراق - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).