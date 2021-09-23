من الرصافة إلى الكرخ.. المرور تقدم خارطة بالطريق المقطوع ضمن خطة الزيارة

2021/09/23 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة العميد حيدر كريم، إن “الخطة المرورية الخاصة بالزائرين المتوجهين الى كربلاء دخلت حيز التنفيذ”، مشيراً إلى إنه “تمَّ قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط الراشدية مروراً بالقناة وتقاطع الصليخ ومناطق بغداد الجديد، والكمالية والمشتل والعبيدي لغاية جسر الدورة”.

ولفت إلى أن “الخطة المرورية تضمنت أيضاً قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط جامع أم الطبول باتجاه تقاطع المصافي وصولاً الى السيطرة 75”.

وباشرت القوت الامنية، الخميس، بتطبيق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية في بغداد.

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