ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومين بمناسبة زيارة الأربعين (وثيقة)

2021/09/23 | 10:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

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وبحسب وثيقة، اطلع عليها "ناس" (23 أيلول 2021)، ذكر فيها المحافظ علي دواي، "بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٦ والمتضمن اعتبار يوم ٢٠ من شهر صفر عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، لذا تقرر ان يكون يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ - ٢٨ /٢٠٢١/٩ عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".

أعلنت محافظة الديوانية، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب وثيقة اطلع عليها "ناس"، (22 أيلول 2021)، فقد وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان بتعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر الدولة اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولغاية الثلاثاء".

وأضاف الشعلان "يستثنى من ذلك الاجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية وديوان المحافظة".

وأعلنت محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

ووجه محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، "بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي الأثنين والثلاثاء القادمين 27 - 28 ، بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وأكد الخفاجي "استثناء الاجهزة الامنية والصحية واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الخدمية كافة".

كما أعلنت محافظة النجف، أمس الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي من 26 أيلول ولغاية 30 من الشهر الحالي.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظة حصل عليها "ناس"، (20 أيلول 2021)، فإن تعطيل الدوام يأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري الأربعينية.

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