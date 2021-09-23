أبو الغيط: لا نهضة في السد الإثيوبي… بل خراب

2021/09/23 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حوار تلفزيوني مساء أمس، إنه لا يُطلق أبداً “النهضة” على السد الإثيوبي، مشدداً على أن السد “خراب لدولتين عربيتين هما مصر والسودان”.

وأوضح أبو الغيط أن هناك أعضاء بمجلس الأمن لديهم خلافات على المياه، ولذلك لا يرغبون في الحديث عنها، مشيراُ إلى أن العلاقات العربية أصبحت جيدة وأفضل في الفترة الأخيرة، وبها الكثير من التفاهم.

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