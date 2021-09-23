كربلاء: عطلة رسمية ابتداءً من اليوم

2021/09/23 | 10:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الزيارة الأربعينية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ابتداءً من اليوم الخميس.

وذكر بيان لمكتب المحافظ وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "من أجل تمكين أهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمات إلى الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين ولتمكين الدوائر الأمنية والخدمية من أداء مهامها بشكل فاعل، يعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ابتداء من يوم الخميس المصادف 22 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري".

وأضاف، أنه "يستثنى منه الدوائر الأمنية والخدمية والصحة والمصارف والدوائر المشمولة بخطة زيارة أربعينية الإمام الحسين".

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