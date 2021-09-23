دراسة: الحوامل اللواتي تلقين لقاح كورونا ينقلن الحماية إلى أطفالهن

2021/09/23 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل اللواتي تلقين لقاحا مضادا لفيروس كورونا من نوع "أم آر أن إيه" أثناء الحمل، ينقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة للفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة.

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