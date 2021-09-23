2021/09/23 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، أهمية الإسراع في الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج والتسويق من قبل الدول المنتجة والمصدر.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط من الأمارات يؤكد أهمية الإسراع في الاستثمار الأمثل للغاز المركز الخبري الوطني.

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