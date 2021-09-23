2021/09/23 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الخميس، من مغبة ارتفاع نسبة الفقر في البلاد بسبب الإجراءات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية.وقال الزيادي في تصريح صحفي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات نيابية من تفاقم معدلات الفقر بالعراق المركز الخبري الوطني.

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