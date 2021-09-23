المرور تعلن خارطة الطرق المقطوعة بسبب الزيارة الاربعينية

2021/09/23 | 10:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة العميد حيدر كريم في تصريح تابعه NRT عربية (23 أيلول 2021)، إن "الخطة المرورية الخاصة بالزائرين المتوجهين الى كربلاء دخلت حيز التنفيذ"، مشيراً إلى إنه "تم قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط الراشدية مرورا بالقناة وتقاطع الصليخ ومناطق بغداد الجديد، والكمالية والمشتل والعبيدي لغاية جسر الدورة".

وأشار إلى أن "الخطة المرورية تضمنت أيضا قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط جامع أم الطبول باتجاه تقاطع المصافي وصولا الى السيطرة 75".

وباشرت القوات الامنية، اليوم الخميس، بتطبيق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية في بغداد.

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