أول تعليق من الفنانة ماجدة الرومي بعد تعرضها لوعكة صحية على مسرح مهرجان جرش

2021/09/23 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر للأردن، على "المحبة" التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح مهرجان "جرش للثقافة والفنون" الأربعاء، في أوّل تعليقٍ لها بعد الوعكة الصحية التي أفقدتها توازنها على المسرح

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