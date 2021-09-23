بنزيما ينضم لقائمة أساطير الليغا.. متفوقا على رونالدو وميسي

2021/09/23 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لقائمة ذهبية تضم كبار هدافي الليغا عبر التاريخ، محطما الرقم التاريخي لزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.وسجل بنزيما هدفين في شباك ريال مايوركا، وصنع مثلهما لزميله ماركو أسينسيو، الأربعاء، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن مباريات الجولة الـ6 من الدوري الإسباني.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات […]

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