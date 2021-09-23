2021/09/23 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.وبحسب وثيقة، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، ذكر فيها المحافظ علي دواي، “بناءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين المركز الخبري الوطني.

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