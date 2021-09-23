الإعلام الرقمي يقدم مجموعة من التوصيات في مؤتمر الأمن السيبراني

2021/09/23 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، مجموعة من التوصيات لإنشاء مؤسسة مهنية مستقلة تُعنى بالأمن السيبراني في العراق.وذكر المركز خلال مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التوصيات تضمنت إنشاء مؤسسة مهنية مستقلة تُعنى بالأمن السيبراني في العراق وتتخصص في شؤونه التفصيلية وتستقطب الكفاءات الشبابية في هذا المجال كما هو الحال في دول العالم عموماً والدول المجاورة خصوصاً، شريطة أن تكون هذه الهيئة بعيدة عن المحاصصة والتدخلات الحزبية والسياسية".وأضاف المركز أن "التوصيات تضمنت أيضاً إدخال مادة الأمن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة في العراق، إذ إن هذا الأمر يعد من الضروريات التي يتوجب على الجهات المعنية في البلاد الالتفات إليها للحفاظ على الأجيال القادمة ولتوعيتهم بأمنهم الشخصي".وتضمن المؤتمر إطلاق حملة توعوية كبرى بأهمية حفاظ المستخدم على أمنه الرقمي وهو يتعامل مع العالم الافتراضي تُشارك بها مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ومنظمات المجتمع المدني التي لها علاقة بالأمن السيبراني.

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