مستقبل اليسار ووحدة قواه في فلسطين (2) - نهاد ابو غوش

2021/09/23 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تشير معضلة العلاقة مع السلطة (السلطة الرسمية في الضفة أو سلطة حماس في غزة) إلى واحدة من المشكلات الرئيسية التي تعترض جهود توحيد اليسار، فهذه العلاقات تشير إلى خيار سياسي وطني واجتماعي أكثر ما تشير إلى اختلاف في التكتيك بين الفصائل.



ومن الناحية الواقعية سوف نجد ان حزب الشعب وفدا اقرب في مواقفهما من حركة فتح وقيادة السلطة، بينما تميل الجبهة الشعبية إلى مواقف اقرب لحركة حماس ومحور "الممانعة" الذي يضم ......





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