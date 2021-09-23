هل تنتظر الولايات المتحدة هزيمة جديدة في آسيا؟ - سنية الحسيني

2021/09/23 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني جاء كشف النقاب يوم الإثنين الماضي عن شراكة أمنية جديدة في آسيا تضم إلى جانب أميركا كلا من بريطانيا وأستراليا، لينبئ ببدء مرحلة جديدة فيها، تخطت مرحلة تحديد الأهداف ووضع الخطط، ودخلت مرحلة التنفيذ.



ورغم أن هذا التحالف الأمني الجديد في آسيا الذي عرف بتحالف «أوكس» ليس الأول، الا أنه الأكثر خطورة، لأنه يشير إلى احتمال مواجهة عسكرية وفتح المجال للسباق النووي، بخلاف التحالفات السابقة.



على الجانب الآخر، ......





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