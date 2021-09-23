المفوضية تعلن إنجاز لجنة الانتخابات الأمنية جميع الاستعدادات.. تشكيل لجنتين لرصد الشكاوى

2021/09/23 | 11:53 - المصدر: وكالة ناس

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مجلس المفوضين يعلن إنجاز لجنة الانتخابات الأمنية جميع الاستعدادات

مجلس المفوضين: إعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال 24 ساعة

مجلس المفوضين: ممثلو الأمم المتحدة سيشرفون على انتخابات كركوك

مجلس المفوضين: شكلنا لجنتين لرصد الشكاوى ولانسمح بخرق الانتخابات

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