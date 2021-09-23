الاعدام شنقاً حتى الموت لقاتل معلمة السدير

2021/09/23 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان عن جريمة قتله المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة الجنايات أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر أستناداً لاحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي”.وأعترف القاتل بتفاصيل هذه الجريمة، مبينا أن المجنى عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر”.وكانت القوات الامنية وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص القت القبض على (القاتل) بعد 3 ساعات من ارتكابه لهذه الجريمة”.

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