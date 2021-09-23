2021/09/23 | 11:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت قيادة عمليات بغداد، توضيحًا بشأن قطع الطرق بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وذكر إعلام العمليات في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطرق داخل العاصمة بغداد إلى أن الطريق السريع القادم مـــن الدورة باتجاه بغداد الجـديـدة مزدحم جدًا يفضل عــدم استخدامه، والسايد الآخر مغلق لدواعي أمنية لسلامة المواكب الحسينية والزوار".

وأضاف البيان "على المواطنين الراغبين بالتنقل مـــن جانب الكرخ إلى الرصافة استخدام طريق كــرادة مــريم جسر الجمهورية وبالعكس والسير بانسيابية طبيعية فــي كل من الجسور (السنك، جسر المثنى، جسر الأحرار، جسر الجادرية، جسر مدينة الطب)".

ونوهت العمليات إلى "عدم دخول عجلات الحمل الكبيرة داخل العاصمة بغداد باستثناء العجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحروقات".

اقرأ/ي أيضًا:

المرور تكشف الطرق المغلقة في بغداد أثناء زيارة الأربعين

الكاظمي يوجه بمضاعفة أعداد زائري الأربعينية: ستتراجع الإصابات بإذن الله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من عمليات بغداد بشأن الطرق المقطوعة بمناسبة الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من عمليات بغداد بشأن الطرق المقطوعة بمناسبة الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).