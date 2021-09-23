المغرب يكتب التاريخ في مونديال

2021/09/23 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي، للمرة الأولى بتاريخه، في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة الصالات (فوتسال)، المقامة في ليتوانيا، بعد فوزه على فنزويلا 3-2، الأربعاء.

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