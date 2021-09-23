2021/09/23 | 11:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة الأولى لدوري الكرة..النجف في الصدارة بلا خوض مباراة و3 حالات طرد

اختتمت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء، بإقامة 9 مباريات، فيما الغيت المباراة العاشرة بقرار من لجنة المسابقات.

وشهدت الجولة الأولى تصدر فريق النجف لترتيب فرق الدوري على الرغم من عدم خوضه مباراته أمام الديوانية بقرار من لجنة المسابقات، بسبب شكاوى تتعلق بمستحقات اللاعبين بذمة نادي الديوانية، لتعتلي غزلان البادية صدارة الدوري من دون أي جهد بدني.

الجولة الأولى شهدت تسجيل 12 هدفاً، يضاف لها 3 أهداف منحت لفريق النجف باعتباره فائزاً على الديوانية بنتيجة 3-0، فيما شهدت الجولة تسجيل هدف واحد من ركلة جزاء.

وسجلت الجولة الأولى رقماً لافتاً بعدد حالات الطرد إذ طرد 3 لاعبين خلال المباريات، وهم (ديار ياخي لاعب نوروز)، (حمزة الصهناجي لاعب الزوراء)، (ماجد جواد لاعب الصناعة).

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