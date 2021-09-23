2021/09/23 | 11:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان لقتله المعلمة "مريم".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (23 ايلول 2021) أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر أستنادا لاحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي".

واعترف القاتل بتفاصيل هذه الجريمة، مبينا أن المجنى عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر".

وكانت القوات الامنية وبإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص القت القبض على (القاتل) بعد 3 ساعات من ارتكابه لهذه الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبت منه ايصالها الى منزلها لكنه قتلها ورمى جثتها في النهر.. والقضاء يحسم القضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبت منه ايصالها الى منزلها لكنه قتلها ورمى جثتها في النهر.. والقضاء يحسم القضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).