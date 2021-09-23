عمليات بغداد تصدر تنويها هاما بشأن الطرق المغلقة والمزدحمة

2021/09/23 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنويها هاما بشأن الطرق المغلقة والمزدحمة في العاصمة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطرق داخل العاصمة بغداد الى ان الطريق السريع القـــادم مـــن الــدورة باتجــاه بغــداد الجـديـدة مزدحم جداً يفضل عــدم استخدامــه، والســـايد الأخـــر مغلق لدواعي امنية لسلامــة المواكب الحسينية والزوار، وعلى المواطنين الراغبين بالتنقل مـــن جانب الكرخ الى الرصافــة استخدام طريق كــرادة مــريم جسر الجمهورية وبالعكس والسير بانسيابية طبيعية فــي كل من الجسور ( السنك، جسر المثنى، جسر الاحرار، جسر الجادرية، جسر مدينة الطب)".

واضاف، البيان، "ننوه ايضاً بعدم دخول عجلات الحمل الكبيرة داخل العاصمة بغداد باستثناء العجلات التي تحمل المواد الغذائية والمحروقات".

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